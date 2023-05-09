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B Берлине в рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча с азербайджанской общиной

B Берлине в рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча с азербайджанской общиной B Берлине в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Германии.
Диаспора
9 мая 2023 г. 16:06
B Берлине в рамках Года Гейдара Алиева состоялась встреча с азербайджанской общиной

B Берлине в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Германии.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, во встрече принимали участие сотрудники Комитета и посольства Азербайджана в Германии, активисты азербайджанской общины и представители общины Южного Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем был показан встреченный с большим интересом документальный фильм "Победители живут вечно", посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о неоценимых заслугах основоположника современного азербайджанского государства Гейдара Алиева перед народом.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев также затронул многогранную деятельность общенационального лидера на различных этапах истории, рассказал о его неоценимой работе и заслугах в области диаспорского строительства.

Выступившие на встрече члены общины с любовью и почтением вспоминали великого лидера, отмечали, что приложат все усилия для дальнейшего организационного становления и повышения активности диаспоры.

В завершение встречи состоялся широкий обмен мнениями, были даны ответы на вопросы.

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Версия на английском языке ФотоBerlin hosts meeting with Azerbaijani community within framework of 'Year of Heydar Aliyev"
Версия на азербайджанском языке ФотоBerlində “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində Azərbaycan icması ilə görüş keçirilib

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