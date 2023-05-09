B Берлине в рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча с азербайджанской общиной

B Берлине в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Германии.

B Берлине в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Германии.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, во встрече принимали участие сотрудники Комитета и посольства Азербайджана в Германии, активисты азербайджанской общины и представители общины Южного Азербайджана.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем был показан встреченный с большим интересом документальный фильм "Победители живут вечно", посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Поприветствовав участников встречи, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о неоценимых заслугах основоположника современного азербайджанского государства Гейдара Алиева перед народом.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев также затронул многогранную деятельность общенационального лидера на различных этапах истории, рассказал о его неоценимой работе и заслугах в области диаспорского строительства.

Выступившие на встрече члены общины с любовью и почтением вспоминали великого лидера, отмечали, что приложат все усилия для дальнейшего организационного становления и повышения активности диаспоры.

В завершение встречи состоялся широкий обмен мнениями, были даны ответы на вопросы.