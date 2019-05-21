Представители азербайджанской диаспоры присутствовали на Европейских днях в Украине

Президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев принял участие в проходящих в Николаеве Европейских днях и провел встречу с местными и иностранными официальными представителями.

Как сообщили Report в АНУ, Р.Тагиев встретился с мэром города Николаева Александром Сенкевичем, по приглашению которого присутствовал на мероприятии. На встрече обсудили активность местных жителей и нацменьшинств в целом.

Р.Тагиев заявил, что Ассамблея приступила к проектам по вложению инвестиций в Николаево.

В рамках мероприятия с участием представляющих различные европейские страны студентов вузов, зарубежных дипломатов также прошел парад этнических наций.

В то же время Р.Тагиев зачитал доклад в Николаевском университете кораблестроения, проинформировал об инфраструктуре Азербайджана. На встрече также присутствовал руководитель еврейской общины Николаева Семен Белый.

Затем в Николаеве в возглавляемом азербайджанцем, почетным членом конгресса Алимом Атакишиевым порту "Nika Tera" прошла встреча, на которой ознакомились с его деятельностью. Среди организаторов мероприятия был также представитель Ассамблеи и ОКАУ по Николаево Анар Ахундов.