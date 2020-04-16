Азербайджанская диаспора России поможет сидящим на самоизоляции пенсионерам

Азербайджанская диаспора будет разносить уральским пенсионерам, сидящим на самоизоляции, продуктовые наборы.

Как передает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду", представители диаспоры поддерживают не только своих соотечественников, но и представителей других народов.

Азербайджанская диаспора региона собрала продуктовые наборы, которые включают в себя: крупы, яйца, молоко, хлебобулочные изделия и мясные продукты. В первый день такие наборы получили больше 300 человек. Акция была организована совместно с генконсульством Азербайджанской республики в Екатеринбурге.

"Это наборы не только для азербайджанцев. Мы помогаем представителям всех народов, которые проживают в Свердловской области. Многие люди сегодня оказались в сложной ситуации из-за сокращения рабочего времени или внепланового отпуска", - отметил председатель свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински.