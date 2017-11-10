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    Азербайджанка стала вице-мэром Таллина

    Прошло заседании Таллиннского городского собрания

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На заседании Таллиннского городского собрания новым мэром столицы Эстонии избран центрист Таави Аас. 

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, утверждены также посты семи столичных вице-мэров. Среди них и наша соотечественница – председатель партии "Зеленые Эстонии" Зулейха Измайлова.

    З.Измайлова родилась в Таллинне в 1985 году. Ее мать - эстонка, отец - азербайджанец. До смерти отца семья жила в Азербайджане, затем вернулась в Эстонию. У Зулейхи Измайловой двое детей, ее супруг Йоонас Лакс работает руководителем продаж крупных проектов в фирме TREV-2, занимающейся дорожным строительством.

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