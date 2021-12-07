Ашраф Гейбатов: Главная тема моего творчества - это моя родина, мой Азербайджан

Информационное агентство Report представляет интервью с Ашрафом Гейбатовым - народным художником Азербайджана, членом Федерации художников ЮНЕСКО, обладателем международного диплома «Посол мира», лауреатом премии Международной ассоциации «Искусство народо

Информационное агентство Report представляет интервью с Ашрафом Гейбатовым - народным художником Азербайджана, членом Федерации художников ЮНЕСКО, обладателем международного диплома «Посол мира», лауреатом премии Международной ассоциации «Искусство народов мира», членом Президиума общества дружбы «Азербайджан-Германия», членом Объединения художников Германии. Он удостоен многочисленных национальных и зарубежных наград.

- Я знаю, что несмотря на то, что вы давно живете в Германии, в Азербайджане бываете часто. Хотелось бы узнать, с чем связан ваш нынешний приезд на родину и чем интересным он был отмечен?

- Я стараюсь регулярно бывать в Баку. Один или два раза в год, как когда получается. Приезды, как правило, связаны с мероприятиями, на которые я бываю приглашен, или накапливаются творческие дела, которые надо решать именно в Баку. Например, издание серий картин, организация выставки или презентация. Нынешний мой приезд связан с презентацией панно «Qarabağda Qələbə bayramı» («Праздник победы в Карабахе»). Как монументалист я создаю масштабные произведения. Это панно, росписи, мозаики.

Как только началась вторая карабахская война, справедливо названная Отечественной, я приступил к работе над триптихом высотой 1,5 метра и длиной 3 метра, был в полной уверенности, что мы победим. До начала работы над композицией, выбора цветового решения я заранее назвал свое панно «Праздник победы в Карабахе». Я привез его в Баку и презентовал в центре им. Ази Асланова, бывшем Доме офицеров в центре города. Пришли курсанты военного училища, представители интеллигенции, и там я его передал Министерству обороны нашей республики, где оно будет храниться в его военном музее. Мне вручили Почетную грамоту оборонного ведомства.

Его хотели купить у меня для частной коллекции, но я сказал, что эта не на продажу. Такие вещи не продаются. Это панно я воспринимаю, как выполнение моего долга перед Родиной как азербайджанского художника и гражданина.

Мой нынешний приезд связан с еще одним важным для меня событием - получением азербайджанского гражданства. В этом году мне исполнилось 70 лет, и я обратился к уважаемому президенту республики Ильхаму Алиеву с просьбой о предоставлении мне азербайджанского гражданства. После окончания вуза в Баку, я переехал в Москву, где работал в команде Зураба Церетели, и поэтому имел российское гражданство.

Еще добавлю, что, приезжая в Баку, я обязательно стараюсь бывать в районах, встречаюсь с жителями, провожу экспресс-выставки, рассказываю о своем творчестве, о ситуации в Европе, отвечаю на вопросы о том, что интересует людей. В этот раз я был в Саатлы, Шемахе и при содействии Госкомитета по работе с диаспорой мне довелось побывать в Шуше.

- Вы сказали, что начали работу над панно, посвященном победе, еще в самом начале войны. На чем основывалась ваша уверенность в этом, ведь почти 30-летняя оккупация лишила многих оптимизма?

- Фундаментом моей уверенности в таком исходе была вера в справедливость, в то, что Карабах – эта наша земля, и рано или поздно он к нам вернется. Как и многие, я не верил, что это может случиться при моей жизни - имитация мирных переговоров так затянулась, что казалось, это будет бесконечно. Победа стала для меня огромной сказочной неожиданностью. И когда наша армия перешла в наступление, я, взяв кисти и краски, перешел в наступление на холсте.

- Для вас, как и для каждого из нас, оккупация азербайджанских земель была непрекращающейся болью. Свидетельство тому - ваши работы, посвященные трагедии Ходжалы, уничтоженному Агдаму и другие, которыми вы в яркой эмоциональной форме поведали миру о бедах, постигших наш народ из-за армянской оккупации. Как создавались эти художественные произведения, причем вдали от родины?

- Главная тема моего творчества, если так можно выразиться, - это моя родина, мой Азербайджан. Его история, его древняя культура, любимый мной мугам, его традиции, праздники, природа, одним словом, все. В студенческие годы мне посчастливилось поездить по районам, дважды был в Шуше. Сохранились этюды, написанные там. Правда, они были небольшие и на картоне (бедный студент все-таки). Но тот, кто их видел, сразу узнает эти места. Звучит пафосно, но я певец Азербайджана, как говорят и о моем друге, замечательном азербайджанском художнике Саттаре Бахлулзаде. Поэтому, я думаю, что нет ничего удивительного в том, что наши праздники и трагические события очень близко касаются меня как азербайджанского художника. И трагедия Ходжалы, и трагедия 20 января, и разрушенный Агдам - все это меня глубоко трогает, и я не остался безучастным как художник, просто не мог.

В прошлый свой приезд я не поехал на фестиваль Харыбюльбюль, а со съемочной группой телеканала AzTV совершил поездку в Агдам, вернее, в то, что от него осталось. Я увидел ландшафт, который напоминал какой-то космический апокалипсис, современную Хиросиму, как верно назвал увиденное там один зарубежный журналист. Это меня глубоко, до слез тронуло. Города нет, он практически уничтожен. А ведь это был один из достаточно крупных населенных пунктов Азербайджана, известный своими достопримечательностями, прекрасной природой, виноделием. А теперь его нет. К сожалению, информация об этом варварстве, совершенном в 21 веке, очень плохо доходит до Европы. Европейцы не хотят знать, или, зная, замалчивают эту правду. Я посчитал своим долгом создать работы не в ракурсе «Цветущий Азербайджан», как я обычно пишу, а создать черно-белую серию графики «Агдам оккупированный». Я сделал 12 листов, фотографии которых привез в Баку, а сами работы оставил в Берлине, потому что показ их в Германии более актуален. Там, демонстрируя их, я смогу рассказать европейским согражданам о варварстве, совершенном армянскими фашистами. Я не боюсь так это назвать. Но вместе с тем я не обвиняю весь армянский народ. Народ обманут - дашнаками, армянской диаспорой, теми, кого я называю армянскими фашистами, сотворившими столько зла на нашей земле.

- Победа азербайджанского народа, освобождение оккупированных Арменией городов и сел, подвиги шехидов – наверно, не менее значимый импульс для творчества.

- Безусловно. Но я не баталист. Создавая монументальный триптих «Праздник победы в Карабахе», с изображением символов драгоценной для каждого азербайджанца земли–великого композитора Узеира Гаджибекова, замечательной поэтессы Хуршидбану Натаван, прекрасного цветка Хары бюльбюль, который растет только здесь, танца «Яллы» и, конечно, наших героев – солдат и офицеров, не жалевших своих жизней, освобождая родную землю. Скажу, как есть: я выложился полностью. Я там все сказал. Думаю, еще многое сделают другие художники.

Сейчас я начал работу на историческую тему- большой композиционный портрет шаха Исмаила Хатаи – основателя династии сефевидов, величайшего государственного деятеля средних веков.

- Тогда перейдем к следующему вопросу о ваших планах.

- Мне посчастливилось быть знакомым и дружить со многими замечательными людьми. Это, во-первых, три наших выдающихся азербайджанских художника – Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков и Таир Салахов, как и знаменитая мексиканская «тройка» – Хосе Ороско, Диего Ривера и Давид Сикейрос, определившие основные направления развития своего национального изобразительного искусства. Мне довелось быть первым и единственным представителем азербайджанского искусства, выставки которого проходили во дворце ООН в Женеве, в президентском дворце Румынии, штаб-квартире НАТО, королевском дворце Иордании, резиденции герцога Люксембурга, во дворце канцелярии Ватикана, а также во многих других странах Европы и мира.

Меня считал своим духовным братом выдающийся писатель Чингиз Айтматов. Кроме возможности знакомить страны, где до этого не было выставок нашего искусства, с Азербайджаном, эти встречи подарили мне необыкновенное счастье узнать выдающихся людей мирового масштаба, общаться с ними, испытывать на себе благотворность таких контактов. И это не только деятели искусства, но и ученый Капица, целительница Джуна и другие. Так возникла идея написания книги «Время и случай», над которой я сейчас работаю.

Элеонора Абаскулиева