ЮНИСЕФ и COP29 организовали тренинг по климатической политике для молодежи

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова организовали в Баку тренинг по климатической политике для молодежи.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".

В публикации отмечается, что дети и молодежь наиболее уязвимы к изменению климата, и их голоса должны учитываться при формировании политики будущего.

"Тренинг преследует цель вооружить их знаниями и навыками для осмысленного и осознанного участия в переговорах и принятии решений по климату. В течение двух дней молодые люди узнают о климатической политике, учитывающей интересы детей, и разработают свои рекомендации и решения для климатических действий", - говорится в сообщении.