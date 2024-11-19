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Вугар Гурбанов: Изменение климата влияет на частоту заболеваемости среди людей

Вугар Гурбанов: Изменение климата влияет на частоту заболеваемости среди людей 16:38 Изменение климата влияет на виды и частоту заболеваний среди людей.
COP29
19 ноября 2024 г. 17:39
Вугар Гурбанов: Изменение климата влияет на частоту заболеваемости среди людей

Изменение климата влияет на виды и частоту заболеваний среди людей.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на мероприятии по единому подходу к здоровью в рамках COP29.

Он особо отметил зоонозные заболевания - инфекции, передающиеся от животных к человеку:

"Пандемии последних лет показывают нам тесную связь между здоровьем человека, животных и окружающей средой. Это направляет нас к концепции "Единого здоровья". По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% новых инфекций последних лет имеют зоонозное происхождение. Это результат вмешательства человека в экосистемы, снижения биоразнообразия и увеличения контактов с дикими животными".

По мнению руководителя TƏBİB, для предотвращения пандемий недостаточно только медицинских мер, необходима также деятельность в направлении защиты природы, устойчивого развития сельского хозяйства и восстановления экологической среды.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: İqlim dəyişiklikləri xəstəliklərin növlərinə də təsir göstərir

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