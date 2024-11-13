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Тройка COP объединяет усилия для поиска действенных стратегий устойчивого развития

Тройка COP объединяет усилия для поиска действенных стратегий устойчивого развития В рамках COP29 в Баку состоялся диалог высокого уровня с участием представителей “тройки” председателей COP – Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии.
COP29
13 ноября 2024 г. 16:32
Тройка COP объединяет усилия для поиска действенных стратегий устойчивого развития

В рамках COP29 в Баку состоялся диалог высокого уровня с участием представителей “тройки” председателей COP – Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщили на официальном аккаунте COP29 в соцсети “X”.

"Представители COP28, COP29 и COP30 объединились, чтобы наметить курс к будущему общего процветания, собрав влиятельные голоса для определения действенных стратегий и совместных усилий, необходимых для достижения устойчивого прогресса для всех. Председательства вместе рассмотрели достигнутый прогресс, обсудили проблемы и установили приоритеты, чтобы гарантировать, что мы находимся на верном пути к укреплению международного сотрудничества и повышению амбиций для следующего раунда национально определяемых вкладов", - говорится в публикации.

Лала Минасазова

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Версия на английском языке COP Troika joins forces to search for effective sustainable development strategies

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