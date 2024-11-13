Тройка COP объединяет усилия для поиска действенных стратегий устойчивого развития

В рамках COP29 в Баку состоялся диалог высокого уровня с участием представителей “тройки” председателей COP – Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии.

В рамках COP29 в Баку состоялся диалог высокого уровня с участием представителей “тройки” председателей COP – Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана и Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщили на официальном аккаунте COP29 в соцсети “X”.

"Представители COP28, COP29 и COP30 объединились, чтобы наметить курс к будущему общего процветания, собрав влиятельные голоса для определения действенных стратегий и совместных усилий, необходимых для достижения устойчивого прогресса для всех. Председательства вместе рассмотрели достигнутый прогресс, обсудили проблемы и установили приоритеты, чтобы гарантировать, что мы находимся на верном пути к укреплению международного сотрудничества и повышению амбиций для следующего раунда национально определяемых вкладов", - говорится в публикации.

At #COP29Azerbaijan today: A Troika High-Level Dialogue, where #COP28 , #COP29 , and #COP30 Presidencies come together to chart the course toward a future of shared prosperity, bringing together influential voices to outline actionable strategies and collaborative efforts needed to… pic.twitter.com/xYvpof3sxw — COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) November 13, 2024

Лала Минасазова