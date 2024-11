SOCAR планирует декарбонизировать морские объекты и исследовать возможности в геотермальной энергетике

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в сотрудничестве с китайской компанией China Energy планирует начать декарбонизацию морских объектов.

Как передает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе сессии "Прогресс SOCAR в декарбонизации: проблемы и достижения" в рамках COP29.

Накануне SOCAR Green и China Energy Overseas Investment Co. Ltd. подписали соглашение о строительстве солнечной электростанции (СЭС) мощностью 160 МВт в Физулинском районе. Также были заключены меморандумы о развитии возобновляемой энергетики с China Energy и China Datang Co. Ltd.

По словам А.Исаева, SOCAR недавно совместно с BP начала строительство солнечной электростанции “Шафаг” мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Этот проект станет важным шагом в декарбонизации крупнейшего нефтегазового терминала в Каспийском регионе - Сангачальского терминала.

“Это первая фаза наших усилий по снижению углеродного следа. Вторая фаза будет направлена на декарбонизацию морских объектов”, - отметил он.

В этом направлении SOCAR также начала сотрудничество с Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), которая является одним из лидеров Хартии по декарбонизации нефти и газа.

А. Исаев подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития геотермальной энергетики. В этой связи накануне SOCAR подписала с Baker Hughes соглашение о разработке геотермальных источников: “При бурении геотермальных скважин мы можем обнаружить воду температурой выше 120 градусов, что подходит для производства электроэнергии. Если температура ниже, ресурсы можно использовать для отопления. Мы только начали этот путь, и в течение года проведем исследования для оценки возможностей”.

Вице-президент SOCAR также сообщил о планах прекращения сжигания попутного газа к 2026 году на Бакинском НПЗ. На COP29 было подписано юридически обязывающее соглашение с Baker Hughes, сказал он.

“Искоренение сжигания попутного газа на нашем нефтеперерабатывающем заводе станет важным достижением и хорошим началом”, - отметил А.Исаев.

По его словам, SOCAR также реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики за пределами Азербайджана. "В 2017 году SOCAR Türkiye ввела в эксплуатацию наземную ветровую электростанцию мощностью 55 МВт. В Грузии, Румынии и Швейцарии компания переводит энергообеспечение с традиционных источников на солнечные.

Даже в Швейцарии мы начали первый, хоть и небольшой, водородный проект. Мы продолжаем учиться и развиваться, чтобы быть готовыми к новым партнерствам”, - подчеркнул А. Исаев.