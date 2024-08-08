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Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия Если обмеление Каспия будет продолжаться такими же темпами – то в скором будущем у прибрежных стран возникнут социально-экономические проблемы.
COP29
8 августа 2024 г. 13:30

Если обмеление Каспия будет продолжаться такими же темпами, то в скором будущем у прибрежных стран возникнут социально-экономические проблемы.

Об этом Report сказал главный научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Андрей Костяной.

Профессор отметил, что изменение климата непосредственно влияет на уровень Каспийского моря.

"Оно приводит к изменению водного баланса Каспия, от которого зависит, будет ли уровень моря повышаться или понижаться", - сказал он.

Костяной отметил, что основным компонентом водного баланса моря является сток рек, который сейчас снижается за счет уменьшения атмосферных осадков на их водосборе, увеличения температуры воздуха, а также испарения с самого Каспийского моря.

Ученый также подчеркнул, что в проблеме обмеления Каспия, деятельность человека играет не столь большую роль.

"По сравнению с климатическими факторами, в обмелении Каспия деятельность человека играет заметно меньшую роль, особенно, в современный период, с 1995 года, когда уровень моря начал постоянно снижаться", - сказал он.

Говоря о последствиях обмеления Каспийского моря, А. Костяной подчеркнул, что проблемы испытают все 5 прибрежных государств, поскольку у всех них имеются города и порты на побережье.

"Если обмеление будет продолжаться такими темпами еще несколько десятилетий, то в будущем, кроме экологических, возникнут и социально-экономические проблемы, которые придется решать. Среди них нарушение работоспособности портов и морской инфраструктуры, сокращение судоходства", - отметил он.

Ученый отметил, что это может привести к таким социальным проблемам как снижение доходов населения, безработица и трудовая миграция.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящего СОР29, который пройдет в ноябре в Баку, профессор отметил, что надеется на диалог специалистов по данной проблеме.

"Я надеюсь, что COP29 станет важной площадкой для проведения совещаний специалистов и лиц, принимающих решения, прикаспийских стран по проблемам обмеления Каспия. Необходимо использовать эту возможность и начать диалог", - подытожил он.

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