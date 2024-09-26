Представитель МОТ: Ни одна страна самостоятельно не справится с проблемами изменения климата

11:10

Реализация договоренностей в рамках Парижского соглашения по климату задерживается.

Как сообщает Report, об этом сказал директор офиса Международной организации труда (МОТ) по Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Пушкин на международной конференции "Изменение климата и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов", организованной Конфедерацией профсоюзов Азербайджана в Баку.

По его словам, необходимо противостоять изменениям климата: "Ни одна страна не может в одиночку справиться с существующими проблемами".