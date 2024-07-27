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Подготовка к COP29 обсуждена на мероприятии в рамках сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Подготовка к COP29 обсуждена на мероприятии в рамках сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Подготовка к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) обсуждена на мероприятии "Всемирное наследие, биоразнообразие и климат: мобилизация действий и финансирования", организованном в рамках 46-ой сессии Комитета
COP29
27 июля 2024 г. 16:13
Подготовка к COP29 обсуждена на мероприятии в рамках сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Подготовка к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) обсуждена на мероприятии "Всемирное наследие, биоразнообразие и климат: мобилизация действий и финансирования", организованном в рамках 46-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC46).

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО в соцсети "Х".

"Сегодня азербайджанская делегация посетила параллельное мероприятие "Всемирное наследие, биоразнообразие и климат: мобилизация действий и финансирования", организованное в рамках 46-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель Азербайджана Фаиг Муталлимов [начальник Управления экологической политики при Минэкологии] рассказал о политике страны в этом вопросе. Он также проинформировал участников мероприятия о процессе подготовки к COP29", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyası çərçivəsində keçirilən tədbirdə COP29-a hazırlıq müzakirə edilib

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