ПО "Азеригаз" подписало меморандум с японской компанией

В рамках COP29 Производственное объединение "Азеригаз" и японская компания Mitsui & Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании с целью совместного исследования проектов по снижению выбросов метана.

Как сообщает Report, на мероприятии с участием вице-президента SOCAR Эльшада Насирова и главного операционного директора подразделения энергетических решений Mitsui & Co., Ltd. Ясухиро Учиды, меморандум подписали генеральный директор "Азеригаз" Азер Мамедов и генеральный директор подразделения углеродных решений Mitsui & Co., Ltd. Косуке Хаттори.

Документ предусматривает предотвращение утечек газа в газопроводах, управляемых "Азеригаз" на территории Азербайджана, а также применение Механизма совместного кредитования (JCM) или других механизмов углеродных кредитов. Исследование начнется в поселке Зиря с потенциалом более широкого применения в будущем.