Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

Когда все общество сплачивается во имя одной цели, оно способно на великие свершения. Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом и величие нашего народа.

Когда все общество сплачивается во имя одной цели, оно способно на великие свершения. Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом и величие нашего народа.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

"Мы отчетливо понимали и видели, какие силы поддерживают Армению, какие силы стоят за нею и с какими силами мы можем столкнуться и столкнулись. Но это нас не остановило. Мы уже жили под девизом "умрем, но не свернем со своего пути", и 44-дневная Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа", - добавил глава государства.