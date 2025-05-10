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Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа Когда все общество сплачивается во имя одной цели, оно способно на великие свершения. Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом и величие нашего народа.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 18:31
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа

Когда все общество сплачивается во имя одной цели, оно способно на великие свершения. Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом и величие нашего народа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на открытии Агдамского центра мугама.

"Мы отчетливо понимали и видели, какие силы поддерживают Армению, какие силы стоят за нею и с какими силами мы можем столкнуться и столкнулись. Но это нас не остановило. Мы уже жили под девизом "умрем, но не свернем со своего пути", и 44-дневная Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Vətən müharibəsi həm peşəkarlıq, həm qəhrəmanlıq, həm milli ruh salnaməsidir

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