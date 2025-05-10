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Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления

Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления Сегодня Карабах возрождается, восстанавливается. Проведенная за четыре с половиной года, минувшие после Второй Карабахской войны, созидательная работа на виду.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления

Сегодня Карабах возрождается, восстанавливается. Проведенная за четыре с половиной года, минувшие после Второй Карабахской войны, созидательная работа на виду.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на открытии Агдамского центра мугама.

Отметив, что на всех освобожденных землях ведутся масштабные строительные, восстановительные работы, глава государства сказал: "Во время оккупации армянское государство, проводя целенаправленную политику, сровняло с землей все наши города и села. Иностранные гости, посещающие этот и другие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления, а во многих случаях и гнева".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Azad olunmuş bölgələrə səfər edən xarici qonaqlar öz təəccübünü gizlədə bilmirlər

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