Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления

Сегодня Карабах возрождается, восстанавливается. Проведенная за четыре с половиной года, минувшие после Второй Карабахской войны, созидательная работа на виду.

Сегодня Карабах возрождается, восстанавливается. Проведенная за четыре с половиной года, минувшие после Второй Карабахской войны, созидательная работа на виду.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на открытии Агдамского центра мугама.

Отметив, что на всех освобожденных землях ведутся масштабные строительные, восстановительные работы, глава государства сказал: "Во время оккупации армянское государство, проводя целенаправленную политику, сровняло с землей все наши города и села. Иностранные гости, посещающие этот и другие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления, а во многих случаях и гнева".