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Осталось всего 100 дней до старта COP29 в Баку

Осталось всего 100 дней до старта COP29 в Баку До начала ежегодной конференции, организуемой под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата, COP29 в Баку осталось всего 100 дней.
COP29
3 августа 2024 г. 11:25
Осталось всего 100 дней до старта COP29 в Баку

До начала 29 сессии ежегодной конференции, организуемой под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата, - COP29 в Баку осталось всего 100 дней.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

"Всего 100 дней осталось до старта COP29 в Баку! Заходите на официальный сайт COP29, чтобы узнать больше о Конференции ООН по изменению климата и о том, как вы и ваша организация можете принять в ней участие. Усилия каждого могут изменить мир к лучшему!" - отмечается в сообщении.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет с 11 по 22 ноября в столице Азербайджана.

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Версия на английском языке 100 days until COP29 kicks off in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29-un başlamasına cəmi 100 gün qalıb

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