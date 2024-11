На СОР29 прошла акция противников атомной энергетики

В Голубой зоне СОР29 прошла акция против расширения использования атомной энергии.

В Голубой зоне СОР29 прошла акция против расширения использования атомной энергии.

Как передает Report, акцию провела международная организация Nuclear power is not the Answer!.

В качестве основных тезисов против атомной энергии активисты называют "сильное загрязнение", "чрезмерную опасность", "дороговизну" и "излишнюю медлительность".

"Ядерные компании просто наживают деньги на своих проектах, предлагая невыполнимые инициативы", - сказал один из участников акции из Германии Гюнтер Гермайер.

По его словам, ядерная энергетика является настолько дорогой, что если бы эти технологии вышли на международный рынок в открытый доступ, перестали бы существовать из-за нерентабельности. Гермайер также указал, что атомная энергетика слишком опасна и загрязняет окружающую среду не меньше, чем ископаемое топливо.