Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ

Назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Назначенный президент COP29 встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить финансовые реформы согласованные с целями COP29 и поиска решения для обеспечения климатической устойчивости", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Бабаев встретился со старшим управляющим директором по политике развития и партнерству Всемирного Банка (ВБ) Акселем ван Тротсенбургом, с которым также обсудил достижение глобальных климатических целей для устойчивого развития.
The COP29 President Designate met with IMF Managing Director @KGeorgieva to discuss scaling up financial reforms and solutions for climate resilience. Their conversation focused on aligning global financial systems with #COP29 objectives to ensure sustainable, climate-smart… pic.twitter.com/1Px5nuPHQY