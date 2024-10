Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ

Назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Назначенный президент COP29 встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить финансовые реформы согласованные с целями COP29 и поиска решения для обеспечения климатической устойчивости", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Бабаев встретился со старшим управляющим директором по политике развития и партнерству Всемирного Банка (ВБ) Акселем ван Тротсенбургом, с которым также обсудил достижение глобальных климатических целей для устойчивого развития.