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Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ

Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с управляющим директором Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
COP29
23 октября 2024 г. 09:20
Мухтар Бабаев провел встречи с представителями МВФ и ВБ

Назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с директором-распорядителем Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Назначенный президент COP29 встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, чтобы обсудить финансовые реформы согласованные с целями COP29 и поиска решения для обеспечения климатической устойчивости", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Бабаев встретился со старшим управляющим директором по политике развития и партнерству Всемирного Банка (ВБ) Акселем ван Тротсенбургом, с которым также обсудил достижение глобальных климатических целей для устойчивого развития.

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Версия на азербайджанском языке COP29 sədrliyi ilə IMF-nin icraçı direktoru iqlim davamlılığı üçün maliyyə islahatlarını müzakirə edib

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