Мухтар Бабаев обсудил с гендиректором GEF итоги COP29

Министр экологи и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с гендиректором Глобального экологического фонда (GEF) Карлосом Мануэлем Родригесом исторические результаты, достигнутые на COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".

Встреча прошла на полях COP16 в Эр-Рияде. Стороны также обсудили вопросы климатического финансирования, укрепления сотрудничества и стимулирования глобальных действий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе.