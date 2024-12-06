Мухтар Бабаев обсудил с гендиректором GEF итоги COP29

Министр экологи и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил с гендиректором Глобального экологического фонда (GEF) Карлосом Мануэлем Родригесом исторические результаты, достигнутые на COP29 в Баку.
Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в соцсети "Х".
Встреча прошла на полях COP16 в Эр-Рияде. Стороны также обсудили вопросы климатического финансирования, укрепления сотрудничества и стимулирования глобальных действий по восстановлению земель и повышению устойчивости к засухе.
At #COP16 in Riyadh, the #COP29 Presidency met with Carlos Manuel Rodriguez, CEO of GEF, to discuss the historic outcomes of #COP29 in Baku. Focused on advancing climate finance, fostering partnerships and driving global action for land restoration and drought resilience.… pic.twitter.com/UCOW9AFwEl