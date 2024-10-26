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Мухтар Бабаев и Джон Подеста обсудили климатическое сотрудничество перед COP29

Мухтар Бабаев и Джон Подеста обсудили климатическое сотрудничество перед COP29 Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу со специальным советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.
COP29
26 октября 2024 г. 10:57
Мухтар Бабаев и Джон Подеста обсудили климатическое сотрудничество перед COP29

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

Стороны обсудили важность сотрудничества и глобальных действий для решения проблемы изменения климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev və Con Podesta COP29 ərəfəsində iqlim əməkdaşlığını müzakirə ediblər

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