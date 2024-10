Мухтар Бабаев и Джон Подеста обсудили климатическое сотрудничество перед COP29

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста.

Как передает Report, об этом говорится на странице COP29 в социальной сети "Х".

Стороны обсудили важность сотрудничества и глобальных действий для решения проблемы изменения климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября.