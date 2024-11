Кобахидзе: Проходящий в Баку COP29 является важным событием для Южного Кавказа

Проходящая в Баку климатическая конференция COP29 является важным событием для Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в соцсети "Х".

"Мне выпала честь участвовать в COP29 в Баку, значимой вехе для региона Южного Кавказа. Вместе с партнерами мы решали проблемы изменения климата и изучали эффективные решения для устойчивого будущего. Грузия привержена идее преодоления климатического кризиса и продолжает принимать эффективные меры для поддержки позитивных изменений", - отметил он.