Kobaxidze: COP29-un Bakıda keçirilməsi Cənubi Qafqaz üçün mühüm hadisədir

Bakıda keçirilən COP29 iqlim konfransı Cənubi Qafqaz üçün mühüm hadisədir.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

“Mən Cənubi Qafqaz regionu üçün mühüm mərhələ olan COP29-da iştirak etməkdən şərəf duydum. Biz tərəfdaşlarla birlikdə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı problemləri və davamlı gələcək üçün effektiv həll yollarını araşdırdıq. Gürcüstan iqlim böhranı ilə mübarizəyə sadiqdir və müsbət dəyişiklikləri dəstəkləmək üçün təsirli tədbirlər görməyə davam edəcək”, - o bildirib.