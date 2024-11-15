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Главы МИД Азербайджана и Мальдив подписали два документа о сотрудничестве

Главы МИД Азербайджана и Мальдив подписали два документа о сотрудничестве Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках COP29 провел переговоры с главой МИД Мальдив Абдуллой Халилом.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:17
Главы МИД Азербайджана и Мальдив подписали два документа о сотрудничестве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках COP29 провел переговоры с главой МИД Мальдив Абдуллой Халилом.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".

В ней говорится о том, что была подчеркнута важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, туризма и т.д.

Министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов" и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма Мальдивской Республики в сфере туризма".

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