Главы МИД Азербайджана и Мальдив подписали два документа о сотрудничестве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках COP29 провел переговоры с главой МИД Мальдив Абдуллой Халилом.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "Х".

В ней говорится о том, что была подчеркнута важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, туризма и т.д.

Министры подписали "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов" и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и Министерством туризма Мальдивской Республики в сфере туризма".