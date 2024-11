Azərbaycan və Maldiv arasında iki sənəd imzalanıb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda maldivli həmkarı Abdulla Xalil ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, görüşdə iqtisadiyyat, ticarət, turizm və s. sahələrdə ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Nazirlər, həmçinin “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Maldiv Respublikası Hökuməti arasında diplomatik, xidməti və xidməti pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında Saziş”i və “Respublikanın Dövlət Turizm Agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu”nu imzalayıblar.

C.Bayramov özünün “X” səhifəsində sözügedən sənədlərin əməkdaşlığın daha da inkişafına təkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib: “İnanırıq ki, bu gün vizadan azadolma, o cümlədən turizm sahələrində imzaladığımız sənədlər ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına xidmət edəcək”.