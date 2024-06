Главный переговорщик СОР29 встретился с представителями председательствующей в Группе 77 Уганды

Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев провел встречу с представителями Уганды.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"В Бонне проведены ценные дискуссии с климатическими лидерами из Уганды. Точка зрения Группы 77 имеет важное значение для председательства COP29 и продвижении переговоров по климату в преддверии сессии", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2024 году председателем Группы 77 является Уганда.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.