Генсек ООН: Финансовый аспект результатов COP29 будет одним из ключевых элементов

Необходимо прояснение позиций всех стран для принятия окончательного решения по итогам COP29.

Необходимо прояснение позиций всех стран для принятия окончательного решения по итогам COP29.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции в Баку в рамках COP29.

“Я действительно верю, что мы приближаемся к моменту истины. Важно, чтобы каждая сторона прояснила свои позиции и предложения. Это справедливо, как для финансовых вопросов, так и для других аспектов. Результат должен быть сбалансированным, и все проблемы должны быть учтены”, — отметил Гутерриш.

Он подчеркнул, что продолжать переговоры без ясности по ключевым вопросам невозможно. “Финансовый аспект результатов COP29 будет одним из ключевых, но не единственным важным элементом”, - добавил генсек ООН.