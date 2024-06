COP29: Для борьбы с изменением климата важны голоса всех групп

Для принятия мер по борьбе с изменением климата важны голоса всех групп.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Голоса групп со всего мира крайне важны для принятия мер по борьбе с изменением климата на COP29. Бонн - это важная возможность добиться прогресса в этом вопросе до COP29 в Баку. Главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев встретился с представителями Независимой ассоциации стран Латинской Америки и Карибского бассейна (AILAC - Independent Association of Latin America and the Caribbean), Арабской группы и Боливарианским альянсом для народов Америки (ALBA - Bolivarian Alliance for the Peoples of our America)", - говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.