СМИ: Футболисты сборной России воспользовались допингом

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Для улучшения физической формы футболисты сборной России воспользовались на матчах чемпионата мира допингом.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, чтобы превзойти соперника, до матча с "Хорватией" в 1/4 финала ЧМ-2018 российские игроки приняли аммоньяк.

В то же время автор сообщения признался, что аммоньяк не включен в список запрещенных препаратов.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал вопрос. Он сказал, что это обычный нашатырный спирт, которым долгие годы пользуются спортсмены мира.

Отметим, что основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В серии пенальти Хорватия завоевала путевку в полуфинал, обыграв соперника со счетом 4:3.