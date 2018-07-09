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    СМИ: Футболисты сборной России воспользовались допингом

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Для улучшения физической формы футболисты сборной России воспользовались на матчах чемпионата мира допингом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, чтобы превзойти соперника, до матча с "Хорватией" в 1/4 финала ЧМ-2018 российские игроки приняли аммоньяк.  

    В то же время автор сообщения признался, что аммоньяк не включен в список запрещенных препаратов. 

    Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал вопрос. Он сказал, что это обычный нашатырный спирт, которым долгие годы пользуются спортсмены мира. 

    Отметим, что основное время матча Россия-Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В серии пенальти Хорватия завоевала путевку в полуфинал, обыграв соперника со счетом 4:3. 

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