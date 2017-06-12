Сборная Турции разгромила Косово, Исландия вырвала победу в матче с Хорватией

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В матче 6-го тура группы I отборочного турнира чемпионата мира – 2018 сборная Косово на своём поле принимала команду Турции.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Лоро Боричи» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Волкан Шен, Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз и Озан Туфан. За хозяев отличился Амир Ррахмани. На 84-й минуте полузащитник сборной Косово Бернард Бериша был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку.

В другом матче дня, который проходил параллельно, сборная Исландии на своём поле обыграла команду Хорватии (1:0), забив гол на последних минутах. Гол на 90-й минуте записал на свой счёт Хордур Мануссон.