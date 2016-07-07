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    ​Сборная Португалии обыграла команду Уэльса и вышла в финал чемпионата Европы - ВИДЕО

    В решающем матче сборная Португалии сыграет 10 июля в парижском пригороде Сен-Дени с победителем матча Германия - Франция

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата Европы по футболу и вышла в заключительный раунд соревнований.

    Как передает Report, мячи во встрече, прошедшей в Лионе, забили Криштиану Роналду (50-я минута), и Нани (53).

    Роналду стал первым футболистом, трижды сыгравшим в полуфиналах европейских первенств. Ранее он также выходил на поле в полуфиналах турниров 2004 и 2012 годов.

    В решающем матче сборная Португалии сыграет 10 июля в парижском пригороде Сен-Дени с победителем матча Германия - Франция, который пройдет 7 июля.

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