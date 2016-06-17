​ЕВРО-2016: Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью - ВИДЕО

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Второй поединок восьмого игрового дня на Евро-2016 в Сент-Этьене завершился результативной ничьей Хорватии и Чехии 2:2.

Как передает Report, сборная Хорватии с первых минут завладела территориальным преимуществом и открыла счет на 37-й минуте усилиями Ивана Перишича.

Чехи весь первый там играли от обороны, выжидая своего шанса на контратаке.

Ужасный провал обороны чехов во втором тайме привел ко второму взятию ворот. Марцело Брозович вывел один на один с вратарем Ивана Ракитича, который перебросил мяч через Петра Чеха. Однако через четыре минуты Роман Губник навесил в штрафную и с 11-метровой отметки Милан Шкода головой отправил мяч в "девятку" ворот, а под завершение игры Нецид принес ничью чехам благодаря реализованному пенальти.

Стоит отметить, что после 80 минуты арбитр останавливал матч из-за драки в секторе хорватских фанатов.

Напомним, что ранее чехи и хорваты не встречались в официальных поединках.