Месси пропустил тренировку сборной Аргентины за три дня до финала ЧМ с Францией

Совсем скоро пройдёт финал чемпионата мира по футболу в Катаре, однако у лидера одной из национальных команд, по всей видимости, появились проблемы со здоровьем.

Совсем скоро пройдёт финал чемпионата мира по футболу в Катаре, однако у лидера одной из национальных команд, по всей видимости, появились проблемы со здоровьем.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сегодня не принимал участия в тренировочных сессиях.

По ходу полуфинального матча с Хорватией (3:0) у Месси были проблемы с подколенным сухожилием левой ноги, однако в интервью после игры аргентинский лидер заявил, что с его здоровьем всё в порядке. Не уточняется, насколько серьёзен недуг Месси, но при этом ожидается, что он сможет принять участие в решающей встрече, которая, по его словам, должна стать для него последней в рамках мировых первенств.

Отметим, что финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 19:00.