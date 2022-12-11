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Лионель Месси - лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal

Лионель Месси - лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal Издание Goal представило десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения всех четвертьфинальных матчей турнира.
Чемпионат мира - 2022
11 декабря 2022 г. 14:16
Лионель Месси - лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal

Издание Goal представило десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения всех четвертьфинальных матчей турнира.

Как передает Report, лучшим игроком чемпионата мира, по мнению издания, является нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На счету аргентинца четыре гола и две голевые передачи в пяти матчах мундиаля. На втором и третьем местах оказались футболисты национальной команды Франции Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина);
2. Килиан Мбаппе (Франция);
3. Антуан Гризманн (Франция);
4. Доминик Ливакович (Хорватия);
5. Ашраф Хакими (Марокко);
6. Бруну Фернандеш (Португалия);
7. Софьян Амрабат (Марокко);
8. Ришарлисон (Бразилия);
9. Коди Гакпо (Нидерланды);
10. Джуд Беллингем (Англия).

Шестеро футболистов из представленной десятки продолжают борьбу за чемпионский титул. Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинале чемпионата мира 2022 года 13 декабря, Франция и Марокко — 14 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Messi DÇ-2022-nin ən yaxşı futbolçusudur

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