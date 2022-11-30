Заявки на портале Azexport сократились

В январе-октябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 393,6 млн долларов США

В январе-октябре этого года на портал "Azexport" поступили заявки на сумму 393,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском номере ”Обзора экспорта“, представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 1,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Только в прошлом месяце стоимость экспортных заказов, поступивших на портал, составила 37,3 млн долларов США. Это на 19,9% больше, чем в октябре прошлого года.

С января 2017 года по 30 сентября 2022 года (за 70 месяцев) стоимость поступивших на портал Azexport заявок из 145 стран составила 3,1 млрд долларов США.