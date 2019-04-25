​Запреты на полеты 737 MAX будут стоить Boeing 1 млрд долларов

Запреты на полеты и сокращение производства самолетов Boeing 737 MAX будут стоить компании не менее 1 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет The Wall Street Journal

Отмечается, что Boeing потратит более 1 млрд на различные дополнительные расходы, хотя самолеты MAX не летают, а производство лайнеров сократилось.

"Руководство Boeing заявило, что не знает, когда 737 MAX вернется в строй", - уточняет газета.

Ранее сообщалось, что компания завершила испытания обновленного программного обеспечения для лайнеров 737 MAX.