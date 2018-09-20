Зампред ГТК: Наши сотрудники работают по принципу ротации

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Первый этап реформ в Государственном таможенном комитете (ГТК) уже завершен. Сейчас ведется работа по другим этапам".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ГТК Игбал Бабаев на 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku - 2018 в Баку.

По его словам, в настоящее время в стране насчитывается 50 таможенно-пропускных пунктов: "Из них 31 пограничные, 19 - таможенные посты, которые находятся на определенных территориях страны. Недавно также были созданы 5 таможенных управлений".

Представитель ГТК отметил, что в таможенных органах работают около 3 500 человек: "Все они работают по принципу ротации. Мы делаем так, чтобы наши сотрудники не работали более одного года в одном месте".