За прошедший год Азербайджан импортировал из Украины 222 тонн томатного сока

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан импортировал из Украины 222 тонн томатного сока на 78 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.

По итогам 2017 года Украина поставила на внешние рынки 6,3 тысячи тонн томатного сока на 2,48 млн долларов, что на 24% больше, чем в 2016 году. Почти половину этой товарной позиции было экспортировано в Беларусь (3,15 тыс. тонн на 1,1 млн долларов).

Список крупнейших покупателей украинского томатного сока в 2017 году:

США — 420 тонн на 164 тыс. долларов;

Израиль — 284 тонн на 104 тыс. долларов;

Литва — 247 тонн на 102,5 тыс. долларов;

Азербайджан — 222 тонн на 78 тыс. долларов;

Латвия — 222 тонн на 90 тыс. долларов;

Грузия — 208 тонн на 114 тыс. долларов;

Германия — 152 тонн на 68 тыс. долларов.