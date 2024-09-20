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KOBİA подготовило проект по внедрению национальных ESG-стандартов

KOBİA подготовило проект по внедрению национальных ESG-стандартов 15:05
Бизнес
20 сентября 2024 г. 15:45
KOBİA подготовило проект по внедрению национальных ESG-стандартов

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана разработало проект по внедрению национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance - ESG), документ находится на стадии утверждения.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вусал Шихалиев на презентации концепции единой цифровой платформы по ESG.

"Мы поставили цель интегрировать и синхронизировать международные требования с национальными ESG-стандартами", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоKOBIA develops project for implementation of national ESG standards
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA milli ESG standartlarının tətbiqi üçün layihə hazırlayıb

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