KOBİA подготовило проект по внедрению национальных ESG-стандартов

15:05

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана разработало проект по внедрению национальных стандартов экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance - ESG), документ находится на стадии утверждения.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата комиссии, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации президента Вусал Шихалиев на презентации концепции единой цифровой платформы по ESG.

"Мы поставили цель интегрировать и синхронизировать международные требования с национальными ESG-стандартами", - отметил он.