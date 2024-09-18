Российские стройкомпании намерены реализовывать совместные проекты с Азербайджаном

Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан.

Российские компании строительной отрасли при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) отправятся с бизнес-миссией в Азербайджан.

Как передает Report, информацию об этом опубликовал РЭЦ на своем сайте .

Отмечается, что в течение двух дней, 3 и 4 октября, в Баку около 20 отечественных производителей будут обсуждать с потенциальными партнерами возможности сотрудничества и реализации совместных проектов. В деловой программе миссии также примут участие представители посольства и торгового представительства России, а также российских и азербайджанских институтов развития.

В Баку компании из разных регионов России представят современные строительные материалы и оборудование, инновационные разработки и решения для строительства и дизайна.

Так, для участников миссии подберут заинтересованных потенциальных партнеров и байеров, организуют целевые переговоры, а также выездные встречи в профильных учреждениях Азербайджана.

Среди заинтересованных контрагентов из Азербайджана, с которыми отечественные компании будут обсуждать варианты сотрудничества – импортеры строительной продукции, застройщики, девелоперы и архитектурные бюро.