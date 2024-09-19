О нас

В Баку пройдет Азербайджанский торговый форум

В Баку пройдет Азербайджанский торговый форум В Баку 1 октября пройдет Азербайджанский торговый форум.
Бизнес
19 сентября 2024 г. 11:53
В Баку пройдет Азербайджанский торговый форум

В Баку 1 октября пройдет Азербайджанский торговый форум.

Как сообщили Report в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), форум пройдет при совместной организации Агентства, Общественного объединения "Ассоциация таможенного представительства и логистических компаний Азербайджана" и поддержке ООО PASHA Holding.

Мероприятие на тему "Возможности, текущая ситуация и вызовы для МСП" направлено на обсуждение с участием предпринимателей текущей ситуации и возможностей, связанных с импортно-экспортными операциями, увеличение их доли в экспорте и перспективы сотрудничества в сфере торговли.

На форуме ожидается участие представителей государственных структур, компаний, занятых в сферах импорта-экспорта, производства, логистики и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Trade Forum to be held on October 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ticarət Forumu keçiriləcək

Самое читаемое

В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
Завтра в районах Азербайджана пройдут дожди с грозами
14 сентября 2024 г. 13:42
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
Производство ноутбуков в Азербайджане увеличилось в 3,5 раза
14 сентября 2024 г. 14:00
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
16 сентября 2024 г. 13:08
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
Аннулированы результаты голосования на 5 участках Низаминского первого округа № 24
15 сентября 2024 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi