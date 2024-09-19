В Баку пройдет Азербайджанский торговый форум

В Баку 1 октября пройдет Азербайджанский торговый форум.

В Баку 1 октября пройдет Азербайджанский торговый форум.

Как сообщили Report в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA), форум пройдет при совместной организации Агентства, Общественного объединения "Ассоциация таможенного представительства и логистических компаний Азербайджана" и поддержке ООО PASHA Holding.

Мероприятие на тему "Возможности, текущая ситуация и вызовы для МСП" направлено на обсуждение с участием предпринимателей текущей ситуации и возможностей, связанных с импортно-экспортными операциями, увеличение их доли в экспорте и перспективы сотрудничества в сфере торговли.

На форуме ожидается участие представителей государственных структур, компаний, занятых в сферах импорта-экспорта, производства, логистики и др.