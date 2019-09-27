ВБ: Азербайджан в 20-ке стран по продолжению реформ для улучшения позиций в Doing Business 2020

Азербайджан входит в число 20 стран, продолжающих реформы для улучшения позиций в отчете Doing Business 2020.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного банка (ВБ).

Региональный директор ВБ по Южному Кавказу Себастьян Молинеус поделился этим на своей странице в социальной сети, обозначив это как успех Азербайджана.

Отмечается, что в Азербайджане упрощено ведение бизнеса в 4 ключевых областях: регистрация собственности, защита прав миноритарных инвесторов, получение кредитов и обеспечение выполнения контрактов.

В Doing Business 2019 Азербайджан, продвинувшись вперед на 32 ступени, занял 25-е место среди 190 стран.