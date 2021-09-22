Вагит Алекперов в пятерке российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes в пятый раз составил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, основываясь на оценке прибыли, полученной миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

Журнал Forbes представил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году, полученными за счет продажи активов и в виде дивидендов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рейтинг возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Доходы Мордашова и его семьи выросли в прошлом году почти на 25% или на 1,7 млрд долларов США.

В тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин, который заработал 1,48 млрд долларов США, и глава USM Holdings Алишер Усманов, прошлогодние доходы которого составили 1,43 млрд долларов США.

Пятерку лидеров замкнули глава "Лукойла" Вагит Алекперов (1,14 млрд долларов США) и сенатор Сулейман Керимов и его семья (922 млн долларов США).

Далее в списке миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году следует глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин, доходы которого оцениваются в 897 млн долларов США, Андрей Скоч и семья (875 млн долларов США), Виктор Рашников (828 млн долларов США), Геннадий Тимченко (788 млн долларов США), Роман Абрамович (645 млн долларов США).

Как уточняет Forbes, оценка дохода — это сумма проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями с марта 2020 года по март 2021-го.

"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги", — поясняет издание.