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В выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan примут участие 449 компаний

В выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan примут участие 449 компаний Состоялась пресс-конференция в связи с проведением 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которые пройдут 18-20 мая в Баку.
Бизнес
16 мая 2022 г. 11:51
В выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan примут участие 449 компаний

Состоялась пресс-конференция в связи с проведением 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставкой Caspian Agro и 27-й Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности InterFood Azerbaijan, которые пройдут 18-20 мая в Баку.

Как сообщает Report, в ходе мероприятия было отмечено, что на этих выставках будет представлено рекордное количество национальных и региональных стендов.

449 компаний из 24 стран уже подтвердили свое участие. Им предложена площадь более чем в 15 кв.м. На выставке Сaspian Agro представлены 294 компании из 19 стран (Азербайджан, США, Германия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Китай, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Испания, Израиль, Италия, Россия, Словакия, Турция, Япония, Греция), на Inter Food Azerbaijan – 155 компаний из 12 стран (Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Индия, Иран, Италия, Литва, Россия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Турция).

Исполнительный директор компании-организатора мероприятий Caspian Event Organizers Бахруз Хидаятзаде отметил, что в этом году выставка Caspian Agro охватит такие разделы как "умное село", "искусственный интеллект", IT-услуги, беспилотные летательные аппараты.

18 мая состоится конференция "Smart Agro: пропаганда инноваций в сельском хозяйстве", на которой будут представлены проекты, реализация которых уже началась, а также тех, которые планируется реализовать на освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоCaspian Agro, InterFood Azerbaijan to involve 449 companies
Версия на азербайджанском языке Фото“Caspian Agro” və “InterFood Azerbaijan” sərgilərinə 449 şirkət qatılacaq

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