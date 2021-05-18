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В рейтинге богатейших людей мира произошли изменения

В рейтинге богатейших людей мира произошли изменения Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира, уступив Бернару Арно
Бизнес
18 мая 2021 г. 12:18
В рейтинге богатейших людей мира произошли изменения

Основатель и глава Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илон Маск опустился со второго на третье место в рейтинге самых состоятельных людей мира, уступив французскому магнату Бернару Арно, возглавляющему группу LVMH.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", акции Tesla в понедельник подешевели на 2,2% - до 576,83 долларов США.

За последние пять дней их стоимость снизилась на 8,3% на фоне общего спада в технологическом секторе. Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет 160,6 млрд долларов США, что на 24% ниже пикового уровня, зафиксированного в январе.

В январе Маск возглавил список богатейших людей мира благодаря подъему стоимости акций Tesla на 750% в 2020 году. Однако в этом году акции Tesla подешевели уже более чем на 18%, несмотря на рекордную прибыль производителя электромобилей в первом квартале. Среди негативных для Tesla факторов эксперты отмечают нехватку полупроводниковых компонентов в автомобильном секторе, а также растущую конкуренцию со стороны традиционных автопроизводителей, все больше ориентирующихся на выпуск электромобилей.

С начала 2021 года состояние 49-летнего Маска сократилось на 9,1 млрд долларов США. В то же время состояние Арно увеличилось почти на 47 млрд долларов США, до 161,2 млрд долларов США, на фоне восстановления продаж люксовых брендов, принадлежащих его группе, в Китае и ряде других стран Азии. Лидерство в списке Bloomberg Billionaires сохраняет глава Amazon.com Джеф Безос.

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