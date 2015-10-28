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    ​В Нахчыване принято новое постановление в связи с импортом

    Больше не будут требоваться сертификаты соответствия, ветеринарные сертификаты, сертификаты гигиены и карантинное разрешение на импорт

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики принял новое постановление по упрощению таможенных операций, касающихся ввоза продовольственных товаров.

    Как сообщает Report, в Автономной Республике будут ликвидированы таможенные декларации и сертификаты на продовольственные товары во время операций импорта.

    Согласно изменению, больше не будут требоваться сертификаты соответствия, ветеринарные сертификаты, сертификаты гигиены и карантинное разрешение на импорт. 

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