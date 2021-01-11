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В Карабахе может быть введен особый экономический режим

В Карабахе может быть введен особый экономический режим В этом году начнутся производственные процессы на территории освобожденного от оккупации Карабаха
Бизнес
11 января 2021 г. 17:38
В Карабахе может быть введен особый экономический режим

В этом году начнутся производственные процессы на территории освобожденного от оккупации Карабаха.

Об этом сообщил Report начальник отдела устойчивого развития Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

По его словам, это даст толчок экономическому развитию страны.

“Различные международные организации дают различные прогнозы экономического роста в Азербайджане на ближайшие годы. Например, Международный валютный фонд ожидает роста на 2%. Но, как Министерство экономики, мы более оптимистично относимся к вопросу экономического роста. Потому что с 2021 года потенциал Карабаха, как ожидается, принесет добавленную стоимость экономике Азербайджана”, - сказал он.

Кроме того, представитель министерства заявил, что в Карабахе рассматривается возможность введения особого экономического режима с соответствующими льготами.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda xüsusi iqtisadi rejim tətbiq oluna bilər

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