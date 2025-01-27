В домах МСБ в прошлом году предпринимателям оказано около 456 тысяч услуг

В 2024 году в домах МСБ предпринимателям было оказано в общей сложности 455 944 услуги.

В 2024 году в домах МСБ предпринимателям было оказано в общей сложности 455 944 услуги.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

По данным агентства, более 307 тысяч из этих услуг приходится на столичный дом МСБ в Баку, более 112 тысяч на евлахский, более 22 тысяч на хачмазский, а более 14 600 на сервисный центр в Худате.

Около 408 тысяч услуг, оказанных предпринимателям в домах МСБ, были предоставлены государственными учреждениями ("G2B"), а более 48 тысяч - бизнес-структурами ("B2B").

Предприниматели обращались в дома МСБ в основном для получения разрешительных бланков на грузоперевозки, отличительных знаков, сертификатов происхождения, постановки на налоговый учет физических лиц, а также по вопросам налогообложения, таможенных процедур, коммунальных и иных платежей, а также банковских услуг. Уровень удовлетворенности предпринимателей предоставляемыми услугами в домах МСБ составил 98%.

Следует отметить, что дома МСБ являются частью структуры KOBIA. В этих центрах более 50 государственных и частных организаций предоставляют свыше 400 услуг форматов "G2B" и "B2B".