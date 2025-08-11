В центрах обслуживания налогоплательщиков Нахчывана за 7 месяцев обслужено более 27,5 тыс. человек

В центрах обслуживания налогоплательщиков Госналогслужбы при Минэкономики Нахчыванской АР с января по июль 2025 года обслужено 27 552 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, в центрах оказано 37,784 тыс. услуг по вопросам налогового законодательства и администрирования, налогового учета, регистрации, декларирования, текущих налоговых платежей и т. д., что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

86% от общего объёма услуг составили 9 видов услуг (без учета услуг, предоставленных устно и в виде готовых документов).

За 7 месяцев налогоплательщикам направлено 662 075 различных видов информационных уведомлений (писем), проведено 69 встреч, оказано 277 адресных услуг, выдано 3 700 сертификатов ASAN İmza по 2 082 обращениям.