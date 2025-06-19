В Баку завершилась техническая сессия 29-й генассамблеи IOTA

15:05 В Баку завершилась техническая сессия 29-й Генеральной Ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).

В Баку завершилась техническая сессия 29-й Генеральной Ассамблеи Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На технической сессии Ассамблеи, проходившей на тему "Адаптивная и гибкая налоговая администрация в быстро меняющейся среде", были представлены инновационные подходы к управлению, применение цифровых технологий и передового международного опыта в области гибкого налогового администрирования.

Представители Азербайджана, Польши, Латвии, Турции, Греции, Великобритании и других стран выступили с презентациями, в которых рассказали об услугах, адаптированных под потребности пользователей, практическом применении гибких подходов и реформах налоговой системы на основе дизайна.

На церемонии закрытия глава Службы государственных доходов Орхан Назарли отметил, что в рамках Ассамблеи были представлены конкретные примеры и подходы, связанные с разработкой гибких стратегий для устойчивого прогресса, развитием лидерства и человеческого капитала, трансформацией моделей управления налоговых органов.

В параллельных сессиях состоялся широкий обмен опытом - от проектирования ориентированных на пользователя услуг до применения таких подходов, как Agile и Design Thinking. Эти наработки создают ценную основу для будущего сотрудничества в рамках IOTA.