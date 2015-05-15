Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 14 мая в Баку состоялся азербайджано-вьетнамский бизнес-форум.

Как передает Report, в бизнес-форуме приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанг.

Главы государств выступили на форуме.

В бизнес-форуме наряду с официальными лицами Азербайджана и Вьетнама приняли участие до 170 бизнесменов, работающих в нефтегазовой, энергетической, строительной, информационно-коммуникационной, финансовой и банковской, промышленной, торговой, сервисной, туристической, транспортной, фармацевтической и других сферах.

В рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи между бизнесменами Азербайджана и Вьетнама.